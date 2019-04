Für ausländische Touristen ist der Swiss-Travel-Pass eine schöne Sache. Für einen attraktiven Pauschalpreis können sie den öffentlichen Verkehr der Schweiz unbeschränkt nutzen. Was die Touristen freut, vergiftet indes die Stimmung in der Branche.

Im Kreuzfeuer der Kritik stehen die Schilthornbahn im Berner Oberland sowie die Stanserhorn- und die Brunnibahnen in der Zentralschweiz. Die drei Unternehmen akzeptieren seit Anfang 2018 das Touristen-GA und haben damit den Zorn ihrer Mitbewerber auf sich gezogen. Insbesondere die regional bedrängten Jungfraubahnen sowie die Titlisbahnen werfen den drei kleineren Bergbahnen vor, mit «Dumpingpreisen» den Markt kaputtzumachen. Vergangenen Juni verboten sie den drei Bergbahnen, das Touristen-GA ­weiterhin anzuerkennen. Diese wehrten sich mit Erfolg beim Bundesamt für Verkehr, das den Entscheid rückgängig machte.

Preisdumping oder gesunde Konkurrenz?

Nun legt die Gruppe der grossen Anbieter nach. Diese Woche entschied die Tarifgemeinschaft «Direkter Verkehr Schweiz» auf Antrag der Jungfraubahnen, dass die Bergbahnen künftig nicht mehr frei sind, das Touristen-GA anzuerkennen. Will eine Bahn beim Swiss-Travel-Pass mitmachen, muss sie auch allen Besitzern von regulären GA freie Fahrt gewähren. «Indem wir klare Kriterien für die Teilnahme aufstellen, verhindern wir, dass wir den Swiss-Travel-Pass an die Wand fahren», begründet der Sprecher von «Direkter Verkehr Schweiz», Thomas Ammann, den Entscheid. Die Befürchtung des Tarifverbunds: Wenn immer mehr Bergbahnen das Touristen-GA anerkennen, schrumpft die Ausschüttung aus dem Abo-Topf pro Fahrt. Und erhöht man alternativ den Preis des Passes, wird er für Touristen zu teuer. Für die Bergbahnen am Schilthorn, Brunni und Stanserhorn ist der Entscheid einschneidend. Da sie das reguläre GA nicht anerkennen, dürfen sie künftig keine Touristen mehr zu einem Pauschaltarif befördern. Der Direktor der Schilthornbahn, Christoph Egger, ärgert sich: