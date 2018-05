Peter Bodenmann (66) kann seine Schadenfreude kaum verbergen. Der ehemalige SP-Präsident, der als erster Sozialdemokrat in die Walliser Regierung gewählt wurde, sitzt im Restaurant seines Hotels in Brig, einem in die Jahre gekommenen Betonbau, und macht gleich klar: Er hat es schon immer gesagt. Bodenmann kann seine Behauptung belegen.

Das Dokument trägt den Titel «Kleiner Input in Sachen Olympische Spiele 2026 zwecks Realisierung vorgezogener Vermächtnisse». Schon in der Einleitung denkt er darüber nach, wann das Projekt stirbt. «Im Parlament? Bei der Volksabstimmung im Wallis? Vor dem Olympischen Komitee?» In der Durchführung der Spiele sah Bodenmann eine Strafe für das Wallis.

Der kleine Input war in Wahrheit ein grosser. Hätten die Walliser Olympia-Promotoren auf Peter Bodenmann gehört, würden die Walliser am übernächsten Sonntag nicht nur über einen 100-Millionen-Beitrag, sondern auch über die Installation von modernsten Handyfunkzellen, selbstfahrende Elektrobusse und die Hanflegalisierung abstimmen.

So absurd die Verknüpfung von Hanflegalisierung und Olympia wäre, sie hat einen Vorläufer. Als es um die Kandidatur für das Jahr 2006 ging, war Bodenmann Staatsrat und schwieg, obwohl er dagegen war. Als Gegengeschäft setzte er durch, dass Neubauten des Kantons den Minergie-Standard erfüllen müssen. Das Wallis war der erste Kanton, der sich dazu verpflichtete.

Die Olympia-Kandidatur bekam auf diese Weise einen grünen Anstrich und Bodenmann einen politischen Erfolg. Dass er dieses Mal mit der Hanflegalisierung ein politisch völlig unrealistisches Anliegen mit Olympia verknüpfen wollte, sagt vieles über die Gegner der Olympischen Spiele. Ihre Kritik ist fundamental.

Es geht vielen nicht in erster Linie um einzelne Schwächen der Kandidatur, etwa finanzielle Risiken oder unnötige Bauten. Einige linke und grüne Walliser wollen aus Prinzip keine Olympischen Spiele in ihrem Kanton. Weil sie das olympische Komitee für korrupt halten oder weil sie prinzipiell gegen Grossveranstaltungen sind.

Fackelträger Zurbriggen

Um Olympia-Euphorie zu finden, muss man die Miesepeter im Tal zurücklassen. Tausend Höhenmeter weiter oben und ein paar Spitzkehren weiter hinten ist die Welt eine andere.

Zermatt ist eine Art Monaco der Alpen. Auch in der Zwischensaison, wenn kaum ein Hotel geöffnet ist, strömen Touristen aus Indien, China oder Japan an der Bergstation aus den Eisenbahnwagen und stehen sich in teuren Uhrenläden auf die Füsse.

Die Touristen kommen hierher wegen des Matterhorns. Das pyramidenförmige Wahrzeichen der Alpen gehört wie der Eiffelturm oder der Big Ben zu den Top-Sehenswürdigkeiten für Europareisende aus Übersee. Und wenn nicht gerade eine Nebelwand vor dem «Horu» hängt, kann man den Berg durch das Fenster der Olympia-Suite im Hotel von Pirmin Zurbriggen (55) sehen.