Nach einem Restaurantbesuch im Hotel Belfort in Alvaneu im Kanton Graubünden kam es im Google-Review zum Eklat. Gast Peter G. beschwerte sich darüber, dass seiner Begleitung verweigert wurde, einen Gemüseteller zu bestellen - und bewertete als Konsequenz die Beiz mit nur einem von fünf Sternen.

Prompt antwortete ihm Wirt Peter Zünd auf die negative Bewertung auf Google und präzisierte: «Sie haben nicht einfach nur nach einem Gemüseteller gefragt, sondern haben gefragt, ob unsere Zucchettipiccata mit mediterranem Gemüse und Kräuterkartoffeln vegan erhältlich sei: Nein, denn in einer Piccata sind immer Ei und Käse drin[...].»

Es folgt eine hitzige Diskussion, wie sich Veganer und Gastronomen in einem nicht-veganen Restaurant zu verhalten haben.

Im watson-Interview nimmt Hotelier Zünd Stellung.

Herr Zünd, was halten Sie überhaupt von Veganern?

Grundsätzlich finde ich es okay, wenn man ab und zu auf tierische Produkte verzichtet. Aber sich nur vegan zu ernähren, ist unsinnig. Denn alles, was der Mensch auf dieser Welt macht, zerstört Tierleben. Wenn wir die Tiere respektieren wollen, hätten wir dann gar keine Daseinsberechtigung mehr. «Tages-Veganer», also solche, die nur tageweise vegan sind, verhalten sich respektlos: Heute sind sie vegan, morgen glutenfrei und übermorgen schmeissen sie eine Wurst auf den Grill. Es sind auch diejenigen, die am Familienfest beim Servieren der Vorspeise plötzlich sagen, dass sie vegan seien. Aber dann ist es schon zu spät, das Menü anzupassen.