Ein 15-jähriges Mädchen aus Syrien wird an einem Fest einem 34-jährigen Landsmann vorgestellt. Kurz darauf passt er ihr auf dem Pausenplatz ihrer Schule ab und macht ihr einen Heiratsantrag. Sie lehnt ab, wird von dem Mann und ihren eigenen Eltern aber unter massiven Druck gesetzt. Ein Geistlicher besiegelt die Ehe in Anwesenheit von Verwandten. Das Mädchen kann sich nicht wehren.

Das Beispiel ist nicht erfunden, sondern traurige Tatsache. Und zwar hier in der Schweiz. Zwangsheiraten sind auch in unserem Land alltäglich. Im Rahmen des Anfang Woche ausgelaufenen Bundesprogramms zur Bekämpfung von Zwangsheiraten wurden in den vergangenen 20 Monaten 905 Fälle gemeldet, in denen Personen gegen ihren Willen eine Hochzeit eingehen, eine Liebesbeziehung beenden oder in einer Ehe bleiben mussten.

83 Prozent der Betroffenen waren Frauen, fast in jedem fünften Fall waren die Opfer minderjährig. Besonders häufig hatten sie Wurzeln im Kosovo, in Sri Lanka, der Türkei und Albanien.

Zwangsheiraten sind laut der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verboten und stehen in der Schweiz seit 2013 unter Strafe. Wer jemanden gegen dessen Willen in eine Beziehung zwingt, dem drohen bis zu fünf Jahre Gefängnis. Neben diesem rechtlichen Instrument gab es bislang jedoch wenige offizielle Massnahmen, um dem Problem in der Schweiz zu begegnen.

Das wollte der Bund mit dem 2012 lancierten Programm ändern. Über einen Zeitraum von fünf Jahren sollte das Staatssekretariat für Migration (SEM) mit einem Budget von zwei Millionen Franken Fachpersonen sensibilisieren, Anlaufstellen für Betroffene etablieren und Akteure vernetzen.

800 000 Franken für Fachstelle

Laut dem Abschlussbericht, den der Bundesrat am Dienstag vorlegte, hat das Programm seinen Zweck erfüllt. Als Erfolg erachtet der Bundesrat die Schaffung eines überregionalen Kompetenzzentrums im April 2015. Die Nichtregierungsorganisation «Fachstelle Zwangsheirat» koordinierte die Bemühungen und bot sich als Anlaufstelle für Härtefälle an.

Die Kompetenzstelle wird auch nach dem Ende des Bundesprogrammes weiterbetrieben und engagiert sich in Zusammenarbeit mit dem SEM gegen die Verbreitung der Zwangsheirat. Der Bund stellt dafür bis 2021 insgesamt 800 000 Franken zur Verfügung.

Gegründet wurde die Fachstelle Zwangsheirat 2001 von Anu Sivaganesan. Seit die Juristin in ihrer Gymi-Zeit miterlebt hat, wie zwei ihrer Schulkolleginnen zwangsverheiratet wurden, engagiert sie sich ehrenamtlich gegen Zwangsheirat. «Der Bund hat seine Verantwortung mit dem Programm wahrgenommen und wichtige Vernetzungsarbeit geleistet», sagt Sivaganesan.