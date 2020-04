T-Shirt mit Berset-Spruch schon 20'000-mal verkauft

Auf dem T-Shirt steht die Aussage "Il faut agir aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire". Alain Berset drückte damit am 16. April an einer Medienkonferenz aus, wie sich der Bundesrat den Ausstieg aus dem Corona-Krisenmodus vorstellt: "So schnell wie möglich und so langsam wie nötig."

Eine Kommunikationsagentur aus Freiburg lancierte den T-Shirt-Verkauf einen Tag später. Co-Geschäftsführer Pete Mager sagte am Freitag, er habe gehofft, der Glückskette 5000 bis 10'000 Franken überweisen zu können. Besonders seit vergangenem Mittwoch seien die T-Shirts sehr stark gefragt gewesen.