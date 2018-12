Künftig dürfen der Bund und bundesnahe Betriebe wie die SBB oder die Post Druckaufträge nur noch an das einheimische Gewerbe vergeben. Mit 23 zu 8 Stimmen hiess die kleine Kammer eine entsprechende Motion von Nationalrat Felix Müri (SVP, LU) gut.

Die Schweizer Druckindustrie leidet unter sinkender Wertschöpfung. Jetzt eilt die Politik der Branche zu Hilfe. Der Ständerat hat am Montag zu vorgerückter Stunde Massnahmen für mehr Swissness beschlossen.

Finanzminister Ueli Maurer (SVP) stellte klar, dass der Bundesrat Müris Motion «bei aller Sympathie für den Vorstoss» nicht wortgetreu umsetzen könne – weil sich die Schweiz damit über internationale Verträge hinwegsetzen würde.

Ausgerechnet der SVP-Magistrat erinnerte die Ständeräte an das klare Nein des Volkes zur Selbstbestimmungs-Initiative der SVP: «Schweizer Recht steht nicht in jedem Fall vor internationalem Recht. Nehmen Sie die Motion nicht an, Sie würden sonst den Entscheid der Volksabstimmung missachten.»

Auf Konfrontation mit der WTO

Die Mehrheit der kleinen Kammer zeigte ich unbeeindruckt von diesen Worten. «Ich bin überzeugt, dass wir gerade bei Beschaffungsangelegenheiten den Spielraum etwas flexibler nutzen können, ohne gleich international abgestraft zu werden», sagte Damian Müller.

Felix Müri erhält derweil Gratulationen am Laufmeter von der Druckereibranche. Den Vorwurf, er betreibe Heimatschutz zulasten der Steuerzahler, kontert er. Die Privatwirtschaft sei schliesslich nicht betroffen von den neuen Regeln. «Der Bund und bundesnahe Betriebe haben aber auch eine Vorbildfunktion. Es kann nicht sein, dass der Bund die Berufslehre preist und dann Aufträge an die ausländische Konkurrenz vergibt, anstatt an einheimische Druckereien, die Lehrlinge ausbilden.»