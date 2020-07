SVP wirbt mit Bild von Holocaust-Mahnmal: «Fehler ist unentschuldbar» – Kritik auch aus der eigenen Partei

Ein Post der Zürcher SVP sorgte am Freitagmorgen für Entrüstung: In einer Abstimmungs-Werbeanzeige auf sozialen Medien wie Facebook, Twitter und Instagram verwendete die Partei ein Foto des Berliner Holocaust Mahnmals, das der im Zweiten Weltkrieg getöteten Juden gedenkt. Über dem Bild titelte die SVP, dass mit der Begrenzungsinitiative «die Zubetonierung der Schweiz» verhindert werden könne.

Falls jemand eine BGI gegen Dummheit lancieren will: ich unterschreibe.

Dem Tenor schloss sich auch der Kabarettist Viktor Giacobbo an, der den Intellekt der Verantwortlichen bei der Zürcher SVP anzweifelte.

Mehrfach kam auf den sozialen Medien die Frage auf, ob die SVP das Bild des Holocaust-Mahnmals nicht absichtlich verwendet habe. Dies, weil bei Bildagenturen wie Adobe oder Pixaby das besagte Bild entweder direkt mit dem Titel «Memorial to the Murdered Jews of Europe» oder mit Begriffen wie «Holocaust», «Nationalsozialismus» und «Mahnmal» versehen war.