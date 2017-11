Sie arbeiten noch bis Ende Jahr für den Werbevermarkter Goldbach. In den sozialen Medien hiess es, Sie würden die SRG kritisieren, weil das gut sei für Ihren Arbeitgeber.

Seit ich Medienpolitik betreibe, bin ich für gewisse Leute das Feindbild Nummer eins. Jetzt werde ich sogar dafür kritisiert, dass ich bei Goldbach aufhöre. Falls jene Kritiker, die für die SRG trommeln und nur dort Qualitätsjournalismus ausmachen, bis hierhin lesen: Goldbach hat sich wiederholt dafür ausgesprochen, dass die SRG weiterhin im heutigen Umfang Werbung machen darf. Weil Goldbach an einem funktionierenden TV-Markt interessiert ist. Aber die einseitige Einführung zielgruppenspezifischer TV-Werbung für die SRG via Admeira lehnen wir ab. Goldbach hat schon lange Hand geboten, an einer Marktlösung mitzuarbeiten.

Stichwort Qualitätsjournalismus: Sie sind als prominente Politikerin in den Medien sehr präsent. Wie erleben Sie den Umgang?

Das kommt sehr auf die jeweiligen Journalisten drauf an. Es gibt gute und schlechte Qualität sowohl bei der SRG wie bei den privaten Medien. Seit ich vor zehn Jahren in den Nationalrat gewählt wurde, stelle ich fest, dass der Journalismus schnelllebiger geworden ist. Kaum jemand hat heute noch Zeit, sich in Ruhe und vertieft mit einem Thema auseinanderzusetzen. Der Journalist braucht sofort ein Statement, denn es muss ja subito eine Push-Meldung raus. Das führt dazu, dass auch die Politiker oft unüberlegt Auskunft geben. Trump wird für seine Twitterei kritisiert, aber auch hierzulande wird nicht viel anders kommuniziert.

Wie spüren Sie die zunehmenden Kooperationen und Zusammenlegungen von Redaktionen bei den Zeitungen?

Dafür habe ich Verständnis, denn die Digitalisierung führt zu einem tiefgreifenden Wandel. Was mich in der «No Billag»-Debatte stört: Oft wird so getan, als biete nur die SRG Qualitätsjournalismus und Service public. Was die Zeitungen aber in einem extrem harten Wettbewerbsumfeld an regionalem Service public bieten – mit Berichterstattung aus Gemeinden und Kantonen – ist enorm wichtig und auch beeindruckend. Und diese Zeitungen müssen ihre Abonnenten Jahr für Jahr überzeugen, 400 oder 500 Franken einzuzahlen. Bei der SRG kommt das Geld automatisch – und jetzt will sie den Verlagen auch im Online-Bereich das Leben schwer machen.

Wie sieht Ihr eigener Medienkonsum aus?

Ich arbeite seit meiner Lehre in der Medienbranche und nutze die Medien vielfältig – auch jene der SRG. Die «Tagesschau» sehe ich mir regelmässig an, und dafür würde ich sogar ein Abo lösen. Ich höre mir am Morgen auch gern die Nachrichten des Westschweizer Radios an. Die Züri-News von TeleZüri, der Landbote und verschiedene Online-Portale sind für mich ebenfalls unverzichtbar.

Wenn «No Billag» abgelehnt wird: Kommt dann als Nächstes eine Volksinitiative für eine Gebühren-Halbierung?

Wenn sich danach wieder nichts bewegt, wie nach dem RTVG-Entscheid, dann wird das zum Thema. Es gibt Gespräche zwischen den bürgerlichen Parteien, dem Gewerbeverband und weiteren Kreisen.