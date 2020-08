SVP-Nationalrat Lukas Reimann nutzt tödliche Kampfjet-Abstürze für Abstimmungskampf

Es ist ein aussergewöhnliches Argument, mit dem SVP-Nationalrat Lukas Reimann für die neuen Kampfjets wirbt. Und es ist ein Argument, das manch einer als pietätlos erachten könnte. An einer Podiumsveranstaltung des «St. Galler Tagblatts» sagte der SVP-Mann: «Wenn wir weiterhin den Tod von Schweizer Piloten in Kauf nehmen wollen, dann könnt ihr diese noch lange in die Luft lassen mit alten Flugzeugen.» Hat die Luftwaffe also den Tod von Piloten in Kauf genommen, da unsichere Flugzeuge in Betrieb sind?

Tatsache ist: 2016 war ein F/A-18-Pilot verstorben, als seine in Meiringen gestartete Maschine im Sustengebiet abstürzte. 2013 war eine F/A-18 im Raum Alpnachstad (OW) zerschellt. Der Pilot und sein Passagier kamen dabei ums Leben. In beiden Fällen werden menschliche Fehler als Unglücksursache angenommen. Technische Fehler wurden ausgeschlossen.