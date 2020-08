SVP-Führung will Chiesa als einzigen Kandidaten und ihm keinen Lohn bezahlen – Heer hat noch nicht entschieden

Ihn hatte die Findungskommission der SVP am vergangenen Donnerstagabend überraschend aus dem Hut gezaubert: Der im Oktober in den Ständerat gewählte Tessiner Marco Chiesa (45) soll auf Albert Rösti als Parteipräsident folgen. Und er soll der Delegiertenversammlung vom 22. August als einziger Kandidat vorgeschlagen werden. Eine überraschende Nomination: Nördlich des Gotthards ist Chiesa wenig bekannt. Diesem Vorschlag ist der Parteileitungssauschuss der SVP an seiner Sitzung am Montag gefolgt.

Auf Chiesa soll der Luzerner Nationalrats Franz Grüter als Vizepräsident folgen und in den Parteileitungsausschuss aufrücken. Und den aus dem Gremium ausscheidenden alt Nationalrat Adrian Amstutz soll der Thurgauer Nationalrat Manuel Strupler ersetzen.

Mit Chiesas Einerkandidatur haben Findungskommission und Parteileitung jene zwei Männer vor den Kopf gestossen, die als einzige innerhalb der von der Kommission selbst gesetzten Meldefrist eine offizielle Kandidatur eingereicht hatten: Die Nationalräte Andreas Glarner (58, AG) und Alfred Heer (59, ZH).

Zürcher SVP steht weiterhin hinter Alfred Heer

Glarner gab noch am Donnerstagabend als Reaktion auf Chiesas Nominierung den Rückzug seiner Kandidatur bekannt. Heer schweigt seither. Auf Anfrage erklärt Benjamin Fischer, Parteipräsident der SVP des Kantons Zürich: «Es ist an Alfred Heer zu entscheiden, ob er seine Kandidatur aufrecht erhalten oder zurückziehen will. Die Kantonalpartei unterstützt ihn selbstverständlich weiterhin, schliesslich ist er unser offizieller Kandidat.» Eine Auswahl von zwei Kandidaten an der Delegiertenversammlung wäre begrüssenswert.