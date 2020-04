SVP erreicht keinen zweiten Sitz in der St. Galler Regierung

(gb.) Der Kandidat der SVP, Michael Götte, kam auf 52'696 Stimmen und landete damit auf dem dritten Platz. Am meisten Stimmen erhielt Beat Tinner von der FDP, ihn wählten 56'028 Personen. Laura Bucher von der SP erhielt 54'328 Stimmen und schaffte damit ebenfalls den Einzug in die Regierung. Die Wahl zwischen Bucher und Tinner war bis zum Schluss sehr knapp. Bucher weilte lange auf dem dritten Platz, erst mit den Stimmen aus der Stadt St. Gallen überholte sie Tinner. Die SVP scheiterte damit mit ihrem Versuch, einen zweiten Sitz in der Regierung einzunehmen.

Im ersten Wahlgang vom 8. März hatten die vier bisherigen Regierungsräte Bruno Damann (CVP), Stefan Kölliker (SVP), Marc Mächler (FDP) und Fredy Fässler (SP) das absolute Mehr geschafft. Auch die neue Kandidatin der CVP, Susanne Hartmann wurde auf Anhieb gewählt.

Wegen der Coronapandemie konnte nur brieflich gewählt werden. Die Wahlbeteiligung lag bei 34,41 Prozent.