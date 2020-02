Suizid nach Cybermobbing: Was Célines Freundinnen von der heutigen Gerichtsverhandlung erwarten

Céline Pfister aus Spreitenbach nahm sich mit 13 Jahren das Leben. Zuvor war sie auf Social-Media-Plattformen Opfer von Mobbing geworden. Der Fall ging um die Welt und löste grosse Bestürzung aus. In der Schweiz war es der erste Vorfall dieser Art, der öffentlich diskutiert wurde.

Heute Nachmittag wird der Fall vor dem Jugendgericht Dietikon verhandelt. Normalerweise werden Verfahren gegen Jugendliche nicht öffentlich verhandelt. Das Gericht macht in diesem Fall wegen des öffentlichen Interesses eine Ausnahme. Den Antrag dazu hat die Redaktion von CH Media gestellt. Allerdings sind nur Medienschaffende zugelassen und dies mit grossen Einschränkungen. Sie müssen den Saal immer wieder verlassen. Das Gericht will so die Persönlichkeitsrechte des beschuldigten Jugendlichen schützen.