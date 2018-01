Mittlerweile liege auch zu viel Wasser auf dem Eis als dass Eislaufen noch möglich wäre, teilte die Gondelbahn Kandersteg Oeschinensee AG am Dienstag gegen Abend mit. Das Unternehmen hofft nun auf Schnee, um einen "Ice Walk" zu präparieren. Auf diese Weise könnten die Besucher dennoch den gefrorenen See geniessen.

Erst am vergangenen Samstag war der See auf 1578 Metern über Meer für den Eislauf freigegeben worden. Nicht in jedem Winter ist das - wegen des normalerweise auf dem Eis liegenden Schnees - möglich. In der vergangenen Woche hatte aber Regenwasser den Schnee auf dem Eis geschmolzen, und der See wurde mit Schlittschuhen befahrbar.