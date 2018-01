Am frühen Dienstagmorgen hat es bereits zügig gewindet in Teilen der Schweiz. Auf dem Säntis hat "SRF Meteo" Spitzen-Böen von 140 km/h gemessen. Auch im Flachland hat sich "Evi" bemerkbar gemacht: In Zürich erreichte der Sturm 106 km/h, in Rünenberg (BL) gar 127 km/h. Im Kanton Waadt hat "Evi" eine Verkehrsbehinderung verursacht: Zwischen Orzens und Oppens war die Kantonsstrasse gesperrt, weil Bäume umgestürzt waren.

Sicher ist: "Evi" wird keine zweite "Burglind". Aber ein kräftiger Wintersturm wird auch sie. Am Dienstagvormittag erreicht sie Sturmstärke, flaut danach ab und gewinnt am Mittwoch wieder an Stärke, wie "SRF Meteo" schreibt. Am Donnerstag sind wir zudem am Rand eines Orkans über Deutschland.