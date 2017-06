Marek Lieberberg ist Chef der Konzertagentur Live Nation, welche die Guns-n’-Roses-Tour organisiert. In Deutschland machte er als Organisator des Festivals Rock am Ring Schlagzeilen, das wegen eines Terroralarms geräumt werden musste. Er enervierte sich, dass die Polizei bei Konzerten rigoroser eingreife als bei Fussballspielen. Inzwischen hat er seine Rolle gewechselt. Er verteidigt auf Anfrage das Sicherheitsregime in Zürich. Er begründet es mit «einer latenten Gefährdungslage, die für alle Bereiche des öffentliche Lebens in Westeuropa gilt». Er nennt auch eine kaum sichtbare Massnahme im Letzigrund: «Das Umfeld der Veranstaltungsstätte wird mit sogenannten Spottern und Profilern in Augenschein genommen, von der Ankunft der Anlagen bis zu deren Abtransport.»

Neue Sicherheitsprobleme

Die Reaktion auf die «Gefährdungslage» produziert allerdings neue Gefährdungen. Ein Teil des Sicherheitsproblems wird aus dem Stadioninnern in den Aussenbereich verlagert. Das zeigte sich bereits vor einer Woche vor dem Zürcher Hallenstadion, wo die Metal-Gruppe System of a Down vor rund 13 000 Leuten spielte. Es waren die ersten Schweizer Musikfans, die von den Anti-Terror-Massnahmen betroffen waren. Wie vor dem Letzigrund, in dem 50 000 Leute Platz haben, stauten sich vor den Eingangskontrollen Tausende Menschen. Direkt nebenan zirkuliert der Strassenverkehr. Manche Besucher beschlich ein mulmiges Gefühl. Wenn nun tatsächlich von einer Terror-Gefahr auszugehen ist, wäre die Menge vor dem Stadion das einfachste Ziel. Bei den Anschlägen vor dem Fussballstadion in Paris detonierten die Bomben im Aussenbereich.

Beim Hallenstadion-Konzert kam es aus einem weiteren Grund zu brenzligen Szenen. Bei den ersten Konzertklängen wurden die Wartenden unruhig. Es entstand ein Gedränge. Sarah (30) bekam Platzangst: «Ich kriegte fast keine Luft mehr. Zum Glück ist in diesem Moment niemand gestürzt. Ich weiss nicht, was dann passiert wäre.»