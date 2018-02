Das liess die Parlamentarier baff zurück. Die Postauto AG hat zwischen 2007 und 2015 systematisch 107 Millionen Franken Gewinn verschleiert und überhöhte Subventionen kassiert. Im Verlaufe einer Woche wird das Postauto damit vom Inbegriff unbefleckter Schweizer Landschaft zum Inbegriff finanzieller Trickserei.

So etwas hätten sich die 246 Parlamentarier nicht vorstellen können. Das beweist der Blankoscheck der Sonderklasse, den sie noch im September 2015 den staatsnahen Betrieben erteilten. Sie lehnten die Service-public-Initiative, die Transparenz über die Kosten der Grundversorgung verlangte, ohne eine einzige Gegenstimme ab, der Nationalrat mit 195:0, der Ständerat mit 43:0.

Nicht nur Post kriegt schlechte Noten

Die systematisch falsch verbuchten Gewinne der Postauto AG sind ein GAU für die Post. Sie stellen aber auch der Politik ein schlechtes Zeugnis aus. Diese schaute zu wenig genau hin, stellte kaum kritische Fragen. Direkt involviert in den Subventionsskandal sind vor allem die SP und die CVP, aber auch die FDP.

«Parlament und Bundesrat haben die Post in den letzten Jahren zu dem gemacht, was sie heute ist: Ein Unternehmen, das bisweilen aus den Augen verliert, dass es ein staatlicher Service-public-Betrieb und damit nichts anderes als eine Einheit der Bundesverwaltung ist.» Dies sagt Markus Müller, Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Uni Bern. Die Post müsse sich am Gemeinwohl und an rechtsstaatlichen Regeln orientieren. «Ökonomisches Effizienz- und Gewinnstreben dürfen nie das Hauptziel staatlichen Handelns sein.» Diese Sensibilität sei den politischen Aufsichtsbehörden abhandengekommen.

Thomas Hardegger ist einer der wenigen Parlamentarier, die Fehler offen eingestehen. «Wir Sozialdemokraten waren zu oft grosszügig gegenüber den Verantwortlichen der bundesnahen Unternehmen, nicht selten auch nach intensiven Diskussionen mit den Gewerkschaften», sagt der SP-Nationalrat. «Wir hätten verbindlichere Forderungen stellen sollen beim Leistungsauftrag.» Dies sei die einzige Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf die verselbstständigten Unternehmen. Für Hardegger ist klar: Das Parlament muss bei den staatsnahen Unternehmen das Ruder wieder stärker in die Hand nehmen. Es soll Gegensteuer geben, etwa wenn es um die Gewinnerwartung bei der Post geht oder bei den Boni der Kader. Mitte-Links müsse sich beim Service public stärker um Mehrheiten bemühen, um beim Bundesrat intervenieren zu können. «Mit den Vertretungen aus den Randregionen», wie Hardegger sagt.

Während Mitte-Links marktliberale Verwerfungen der staatsnahen Betriebe mit Kontrolle verhindern möchte, denkt Mitte-Rechts inzwischen wieder stärker an Privatisierungen, etwa von Teilen der Swisscom, der Post oder der Ruag. «Wir müssen jetzt eine breite Diskussion führen», sagt FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen: «Was ist Service public und was ist dem privaten Markt zu überlassen?» Das gelte für alle bundesnahen Unternehmen. «Weiter wie bisher ist keine Option und konkurrenziert unnötigerweise private Firmen wie KMU», sagt Wasserfallen.