Michael Hugentobler ist ausgebildeter Lehrer, Politiker, Unternehmer, Familienvater und engagiert in zahlreichen Vereinen und bei Veranstaltungen. Jetzt liegt gegen den 37-jährigen St.Galler ein Strafbefehl wegen Pornografie und versuchter sexueller Handlungen mit Kindern vor. Hugentobler tritt per sofort von all seinen Ämtern zurück. Seine Partei, die CVP, bestätigt den Eingang eines entsprechenden Rücktritt-Schreibens.

Hugentobler hatte gemäss eigenen Aussagen 2016/2017 Kontakt zu minderjährigen Frauen im Netz. Dabei habe er intime Bilder verschickt. Einer der drei Kontakte habe sich schliesslich als verdeckter Ermittler der Polizei zu erkennen gegeben. Hugentobler wurde mittels Strafbefehl wegen mehrfacher versuchter sexueller Handlungen mit einem Kind und mehrfacher Pornografie von der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen verurteilt. Dies zu einer bedingten Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu je 100 Franken und einer Busse in Höhe von 3600 Franken. Der Strafbefehl wurde im Dezember rechtskräftig.

In einer ersten Stellungsnahme sagt Hugentobler gegenüber dem Tagblatt: