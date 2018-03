Der Bundesrat hat am Mittwoch eine Steuervorlage aus der Schublade gezogen, die seit 2012 dort bereitliegt. Die damalige Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf wollte mit einer «alternativen Steuerberechnung» die Heiratsstrafe abschaffen. Die Vorlage stiess nur auf mässige Begeisterung und blieb in der Schublade liegen. Also erhöhte die CVP, die die Ehe stärken will, den Druck, indem sie die Heiratsstrafe per Initiative abschaffen wollte. Das Volk lehnte diese 2016 äusserst knapp mit 50,8 Prozent Nein-Stimmen ab.