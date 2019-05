Der Werkzeugkasten der Schweizer Strafverfolger ist grösser geworden: Dank des neuen Überwachungsgesetzes stehen ihnen noch mehr technische Mittel zur Verfügung – nebst Staatstrojanern etwa auch sogenannte IMSI-Catcher. Ein solches Gerät gibt sich als Handyantenne aus und kann unter anderem Gespräche abhören. Dafür gibt es nun explizit eine Rechtsgrundlage. 2018 kamen IMSI-Catcher 84 Mal zum Einsatz. In fast der Hälfte der Fälle ging es um Drogendelikte. Umstritten sind solche Methoden, weil von einer einzelnen Aktion zuweilen Hunderte Handynutzer tangiert sind.

Auf die herkömmlichen Methoden der Überwachung griffen die Schweizer Strafverfolger 2018 in etwa gleich oft zurück wie im Vorjahr. Insgesamt wurden 7950 Massnahmen angeordnet. Die Strafverfolgungsbehörden können solche zur Aufklärung von schweren Straftaten anordnen, der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) kann dies seit dem 1. September 2017 präventiv tun. Für die Abwicklung ist der Dienst Überwachung Post- und Fernmeldeverkehr (ÜPF) im Justizdepartment zuständig. Angeordnet werden Echtzeitmassnahmen wie Mithören von Telefonaten oder Mitlesen von E-Mails sowie rückwirkende Massnahmen. Dabei wird geklärt, wer wann mit wem wie lange telefoniert hat. 2018 wurden 2554 Echtzeitüberwachungen durchgeführt. Im Vorjahr waren es 2512 gewesen. Die Zahl der rückwirkenden Überwachungen sank von 5438 auf 5396. Am meisten Überwachungen wurden 2018 zur Aufklärung von schweren Vermögensdelikten angeordnet. Diese machten 35 Prozent aus. Auf schwere Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz entfielen 34 Prozent der Massnahmen, auf Handlungen gegen Leib und Leben 8 Prozent.

Der Nachrichtendienst ordnete im Jahr 2018 insgesamt 422 Überwachungen an. Beim grössten Teil handelt es sich um rückwirkende Überwachungen. Damit liegt der NDB bei den Auftraggebern entsprechender Massnahmen an fünfter Stelle. Am meisten Überwachungsmassnahmen wurden 2018 im Kanton Waadt angeordnet, es folgen die Kantone Zürich, Genf und Bern. (sda/sva)