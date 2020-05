Ständerat setzt auf «Anreizsystem» – Fronten beim Mieterlass für Gastronomie und Detailhandel bleiben verhärtet

Es ist eines der gewichtigsten Geschäfte der ausserordentlichen Session: Was tun mit den Mieten jener Restaurants und Geschäfte, die der Bundesrat Mitte März zwangsgeschlossen hat? Der Bundesrat sah keinen Handlungsbedarf. Er appellierte lediglich an Mieter und Vermieter, sich im Dialog auf «konstruktive Lösungen» zu einigen. In der Praxis klappt das bisher wenig zufriedenstellend. Eine Mehrheit in den Wirtschaftskommissionen (WAK) von National- und Ständerat sieht Handlungsbedarf.

Doch über das richtige Rezept wird heftig gestritten. Eine breite Allianz der betroffenen Betriebe – Gastronomie, Detailhandel, Fitnesscenter, Coiffeursalons, Fachgeschäfte – weibelt für die Lösung der National­ratskommission.

Es brauche «Rechts- und Kalkulations­sicherheit, um lange andauernde gerichtliche Streitigkeiten sowie massenhafte Konkurse» zu vermeiden, hiess in einem Brief an die Parlamentarier. Die nationalrätliche WAK spricht sich in einer Kommissionsmotion für einen pauschalen Mieterlass von 70 Prozent für die betroffenen Betriebe während der Zwangsschliessung aus. Dieser ginge zu Lasten der Vermieter.

Bei Coronakredit gibt es keine Hilfe

Die Immobilienbranche hingegen bevorzugt die Lösung der ständerätlichen Kommission. Am Montagabend kurz nach 22 Uhr nahm der Ständerat mit 24 Ja- zu 19 Nein-Stimmen eine entsprechende Kommissionsmotion an. Diese will für zwangsgeschlossene Betriebe mit Monatsmieten von maximal 5000 Franken einen vollständigen Mieterlass während maximal zwei Monaten.

Die Nebenkosten müssen bezahlt werden. Für zwangsgeschlossene Betriebe mit Mieten über 5000 Franken soll ein «Anreizsystem die Verständigung zwischen Vermieter und Mieter fördern». Wird die geschuldete Miete auf einen Drittel reduziert, würde der Bund einen Drittel der Miete übernehmen – bis zu einem Maximalbeitrag von 3000 Franken.

Für diesen Bundesbeitrag kommen aber nur Betriebe in Frage, die keine andere Art von Hilfeleistungen beziehen. Konkret heisst das: Wer einen Coronakredit zur Wahrung der Liquidität in Anspruch genommen hat, dem hilft die ständerätliche Lösung nicht.