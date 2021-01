Spitzen aller grossen Parteien fordern vom Bundesrat ein rigides Grenzregime

(sat) Konkret fordern die Parteipräsidentinnen und Parteipräsidenten von links bis rechts, alle Einreisenden sollen je nach Herkunftsland einen PCR-Test vorlegen oder vor Ort einen Schnelltest machen müssen. Das soll grundsätzlich für Menschen aus allen Ländern gelten. Und auch bei einem negativen Test sollen die Einreisenden eine Quarantäne auf sich nehmen müssen. Über den Brief, den GLP-Präsident Jürg Grossen initiiert hatte, berichtet die «SonntagsZeitung» (Artikel online nicht verfügbar).

Laut Jürg Grossen wird die Umsetzung der Forderungen zwar dazu führen, «dass vorübergehend kaum mehr oder deutlich weniger Touristen aus dem Ausland für Ferien in die Schweiz kommen.» Doch das sei nötig, «denn nur so können wir die Gesundheit der Bevölkerung und die Wirkung unserer Massnahmen schützen.» Mit dem Brief brechen die Parteien ein Tabu. Abgesehen von der SVP traute sich bis bislang keine Partei ein hartes Grenzregime zu fordern.

Update folgt ...