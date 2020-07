Spiess-Hegglin gegen «Weltwoche»: Roger Köppels Magazin muss Urteil gegen eigenen Journalisten abdrucken

Die ehemalige Grüne Zuger Kantonsrätin Jolanda Spiess-Hegglin und die «Weltwoche» des Zürcher SVP-Nationalrats Roger Köppel begraben das Kriegsbeil. In einem Schlichtungsverfahren vor dem Stadtzürcher Friedensrichteramt haben sich die beiden Parteien darauf geeinigt, eine von Spiess-Hegglin eingereichte Zivilklage gegen das Blatt aus der Welt zu schaffen. Dies geht aus dem Protokoll der Verhandlung hervor.

Köppels Magazin muss zur Streitbeilegung allerdings zwei Kröten schlucken. Erstens anerkannt das Blatt, im September 2015 in einem Artikel die Persönlichkeitsrechte von Spiess-Hegglin verletzt zu haben. Zweitens muss es eine Zusammenfassung des rechtskräftigen strafrechtlichen Urteils gegen den damaligen Köppel-Stellvertreter Philipp Gut publizieren und in der Print-Version prominent auf der Titelseite ankündigen. In der Online-Version wurde der Text bereits publiziert.

«Weltwoche»-Vize Philipp Gut hatte in seinem Artikel die These verfolgt, Spiess-Hegglin habe im Zusammenhang mit dem bis heute ungeklärten Vorfall nach der Zuger Landammannfeier im Dezember 2014 den damaligen Zuger SVP-Kantonsrat Markus Hürlimann planmässig einer Sexualstraftat falsch bezichtigt und wiederholt gelogen. Sie habe damit einen sexuellen Fehltritt kaschieren wollen.