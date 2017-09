Sperisen beteuerte am Montag nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis Champ-Dollon GE vor Journalistinnen und Journalisten seine Unschuld und verwies auf ehemalige Mitgefährten aus Guatemala, die in Österreich und Spanien freigesprochen worden seien. Hier in der Schweiz dagegen wolle man ihn aus politischen Gründen verurteilen, sagte Sperisen in einem sda-Video. Das sei schwer verständlich.

Die nunmehr fünf Jahre Haft in Champ-Dollon seien "ein Alptraum, eine Tortur" gewesen, sagte Sperisen weiter. Der heute 44-jährige, ehemalige Polizeichef von Guatemala war 2007 in die Schweiz geflüchtet und lebte zunächst fünf Jahre unbehelligt in der Rhonestadt. 2012 wurde er festgenommen, weil er unter anderem die Mitschuld am Tod von Inhaftierten des Gefängnisses "Pavon" sowie von Häftlingen der Strafvollzugsanstalt "El Infiernito" in Guatemala gehabt haben soll.