SP-Pult teilt in der «Arena» aus, beisst aber dann auf Röstis Köder

Man könnte sagen, dass es die x. «Arena» zur Corona-Pandemie war. Man könnte erwähnen, dass die Diskussion ausnahmsweise vom Ersatzdompteur Mario Grossniklaus geführt wurde. All das wäre aber kein gelungener Einstieg für die Zusammenfassung und die Kritik dessen, was gestern Abend dem Fernsehpublikum geboten wurde.

Ja, es ging wieder um das leidige Thema. Das Gesagte und Besprochene hatte aber aussergewöhnlichen Tiefgang, was die persönliche und politische Dimension betrifft. Verantwortlich dafür waren die Gäste: SVP-Nationalrat Albert Rösti musste nicht mehr poltern, weil er keine Partei mehr führen muss. FDP-Nationalrätin Christa Markwalder brachte Ruhe und Menschlichkeit in die Debatte. Grünen-Chef Balthasar Glättli konnte dramatisieren, ohne angriffig zu wirken. Und SP-Nationalrat Jon Pult war einfach der Pult (wer ihn nicht kennt: die liberale «NZZ» bezeichnete den Bündner vor Jahren mal als «eines der grössten Talente in der Schweizer Politik»).

Sandro Brotz war, wie bereits erwähnt, nicht im Studio 8. Sein Ersatzmann Mario Grossniklaus präsentierte aber eine souveräne Moderation. Unglücklich war einzig der Sendungstitel, der zum Zeitpunkt der Aufnahme bereits überholt war. Die Redaktion wollte wissen: Greift der Bundesrat jetzt durch?

Vorab: Ja, der Bundesrat griff durch. Ab heute gilt die Sperrstunde um 19 Uhr und diverse Bereiche müssen an Sonn- und Feiertagen schliessen. Die «Arena» drehte sich nicht um das «Ob?», sondern um das «Wieso so, warum nicht anders?». Denn die Kritik am bundesrätlichen Vorgehen wurde bei Parteien und Organisationen gestern bereits laut.

Die selbe Kritik wurde auch in der «Arena» durchgekaut. Die Berner Freisinnige Christa Markwalder brachte bereits zu Beginn der Sendung die Milchbüchlein-Rechnung bei den Restaurant-Schliessungen auf den Punkt: «Warum ist das Virus am Abend gefährlicher als am Mittag?» Sie kritisierte die Symbolpolitik und forderte eine Corona-Politik, die sich auf Beweise (bildungssprachlich: «evidenzbasiert») stützt.