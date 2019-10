Auf den Tag genau einen Monat nach der Konferenz «Gleiche Chance, gleiche Rechte: Eine demokratische Türkei für alle» veröffentlicht die SP Schweiz eine Medienmitteilung dazu. Darin verurteilt sie die Kriegshandlungen der Türkei gegen die kurdische Bevölkerung in Nordsyrien aufs Schärfste. Die SP verweist dabei auf die Konferenz vom September mit den beiden türkischen Oppositionsparteien. Und sie erwähnt, dass sich an dieser Konferenz ein ungebetener Gast eingeschlichen habe. «Das Treffen im Bundeshaus war für interessierte Kreise zugänglich», heisst es in der Mitteilung. Aufgrund der Recherchen der «Schweiz am Wochenende» sah sich die SP zu einer Vorab-Mitteilung gezwungen.

Leider habe sich im Nachhinein herausgestellt, dass sich eine Person an die Konferenz eingeschlichen habe, die vom Bundesstrafgericht zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe wegen Unterstützung von Terrorismus verurteilt worden sei, heisst es in der Mitteilung. «Der Mann verwendete einen Decknamen und gab sich als Journalist von ‹Diaspora TV› aus, einem seriösen TV-Kanal, der auch mit der SRG zusammenarbeitet.» Die Person sei von der SP nicht persönlich eingeladen worden und ihr Deckname sei bisher in der Schweizer Öffentlichkeit im Zusammenhang mit Terrorismus nie genannt worden. «Darum ist sie bei einer Kontrolle der Teilnehmerliste im Vorfeld des Treffens nicht aufgefallen.» Generalsekretär Michael Sorg sagt: «Wir sind getäuscht worden.»

«Der Fall zeigt exemplarisch, in welch heiklem Umfeld die Türkeipolitik stattfindet», wird SP-Präsident Christian Levrat in der Mitteilung zitiert. «Wer sich um offenen Dialog mit allen Seiten bemüht, läuft immer Gefahr, dass ungebetene Gäste am Tisch sitzen, mit denen man nichts zu tun haben will. Wir entschuldigen uns in aller Form bei den Parlamentsdiensten sowie bei den übrigen Anwesenden. Wären uns die Hintergründe der Person bekannt gewesen, hätten wir sie selbstverständlich niemals zu diesem Treffen zugelassen. Wir werden künftig noch genauer kontrollieren, wer an solchen Treffen teilnimmt.»