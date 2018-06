Die Kollegen in Solothurn verdienen jährlich 7000 Franken mehr. Nach zehn Jahren im Beruf sind es jährlich gar 20 000 Franken mehr. Wer in den Grenzgebieten lebt, sucht sich deshalb in jenem Kanton eine Stelle, der besser zahlt – zum Leidwesen des Nachbars. Wer in der Deutschschweiz am meisten verdienen will, muss nach Zürich.

Dort bezahlt der Kanton Junglehrern 90 750 Franken im Jahr. 18 000 mehr als in Graubünden. Am wenigsten verdienen nach zehn Jahren die Aargauer. Am tiefsten ist der Lohn allerdings im Kindergarten. Auch deshalb gestaltet sich die Personalsuche dort notorisch schwierig, wie die Umfrage zeigt.

Ein Grund für den Mangel auf den tieferen Schulstufen sind festgefahrene Rollenbilder. Männer interessieren sich kaum für die Stellen. Es gibt Kinder, die vom Kindergarten bis zur Oberstufe fast nur von Frauen unterrichtet wurden. Das soll sich nun ändern. Der Verein «Männer an die Primarschule» will die Quote in der Unter- und Mittelstufe erhöhen, vom Kindergarten bis in die 6. Klasse. Zurzeit läuft die Eingabefrist für Projekte, die ab 2019 für vier Jahre laufen. Ziel des Vereins ist es, den Männeranteil bis 2030 um 30 Prozent zu erhöhen – und so dem Mangel entgegenzuwirken.