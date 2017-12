Auch die Furcht vor der Arbeitslosigkeit dürfte in der Bevölkerung deutlich ungleicher verteilt sein als vor 40 Jahren. Eine aktuelle Untersuchung der beiden Soziologen Daniel Oesch (Universität Lausanne) und Emily Murphy (Universität Oxford) weist nach, dass sich die Berufsstruktur in der Schweiz in den vergangenen 40 Jahren stark und in einem positiven Sinn verändert hat. So seien hierzulande, etwa im Gegensatz zu den USA, viel mehr gut bezahlte Stellen als Billigjobs geschaffen worden. Der technologische Wandel habe die Mittelklasse nicht erodieren lassen, sondern bloss die Ränge der Industriearbeiter und Bürohilfskräfte ausgedünnt. Diese «Arbeiterklasse» ist also kleiner geworden. Vor dem Hintergrund der bereits mit voller Wucht angerollten Digitalisierungswelle machen sich diese Menschen vermutlich am meisten um die Sicherheit ihrer Arbeitsplätze Sorgen.

Umwelt-Sorgen auf Rekord

Das mag erklären, weshalb bei Schweizerinnen und Schweizern wichtige und breit diskutierte Themen wie die Globalisierung oder die Zukunft der Arbeit in einer digitalisierten Welt erst auf den Plätzen 26 und 27 der Sorgenliste vorkommen. Gemäss dem Sorgenbarometer fühlen sich Schweizer in ihren Arbeitsstellen so sicher wie noch nie.