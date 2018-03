In der Nacht vom Samstag auf den Sonntag wird die Zeit umgestellt. Das ist normalerweise ein Routinevorgang – im Frühling halt verbunden mit dem Verlust von einer Stunde Schlaf.

Dieses Jahr ist die Zeitumstellung etwas speziell: Denn viele Leute haben seit einigen Wochen ein Problem, weil ihr Radiowecker oder ihre Backofenuhr nicht mehr stimmt. Im Extremfall gingen die Uhren wegen einer Unterversorgung im Stromnetz acht Minuten nach.

Die aktuelle Frage: Soll man jetzt mit dem Sommerzeit-Wechsel die Uhren gleich richtig einstellen?

Nur, wenn man später bereit ist, sie wieder zurückzustellen. Laut Swissgrid-Sprecher Alessandro Cameroni wurden die Massnahmen zur Korrektur der Netzzeitabweichung eingeleitet: «Aus technischen Gründen wird die Korrektur jedoch einige Wochen dauern.»

Die Netzfrequenzabweichung betrage zurzeit noch etwas über 5 Minuten. «Wenn die Uhrzeit bei der Umstellung auf die Sommerzeit um die aktuelle Abweichung korrigiert wird, muss sie, sobald die Netzzeitabweichung behoben ist, wieder entsprechend angepasst werden», sagt Cameroni.

Also: Wer nur einmal umstellen will, muss am Sonntag seine Uhr nicht um 65, sondern nur um 60 Minuten vorstellen. (asu)