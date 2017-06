Bestimmungen bereits verschärft

Auch sie wolle keinen Missbrauch, versicherte Sommaruga. Der Bund habe eigens eine Meldestelle eingerichtet und gehe jedem einzelnen Verdachtsfall nach. Es sei aber nicht immer einfach, Missbrauch nachzuweisen. Grundsätzlich aber seien die Regeln strikt. Das Parlament dürfe bei aller Emotionalität und bei allem Willen, gegen Missbräuche vorzugehen, letztlich die Verhältnismässigkeit nicht aus den Augen verlieren.

Reist ein Asylsuchender in sein Heimatland, wird das Asylgesuch heute grundsätzlich abgelehnt. Heimatreisen von vorläufig Aufgenommenen sind nicht ausgeschlossen, werden laut Bundesrat aber nur «sehr zurückhaltend» bewilligt. Die Bestimmungen waren 2012 verschärft worden. Findet eine Reise ohne Bewilligung statt, wird die vorläufige Aufnahme in der Regel aufgehoben.

Mit mehreren Beispielen versuchte Sommaruga aufzuzeigen, in welchen Fällen heute Reisebewilligungen erteilt werden können. So erzählte sie von einer vorläufig aufgenommenen Afghanin, die nicht individuell verfolgt wird, aber nicht in ihre Region in Afghanistan zurückgeschickt werden kann, weil dort Krieg herrscht. Sie darf unter Umständen ihre Tochter besuchen, die in einem Spital in Kabul im Sterben liegt. Mit einem generellen Verbot wäre das nicht mehr möglich. Dabei werde aber schon heute geprüft, ob eine Rückkehr in eine andere Region des Landes möglich wäre. Dabei könne es einen Unterschied machen, ob es sich um eine Familie, einen Mann oder eine Frau ohne soziales Netz in der betreffenden Region handle.

Schulreise in den Schwarzwald

Anderes Beispiel: Ein Reiseverbot könnte auch ein Kind treffen, dessen Schulklasse einen Ausflug in den Schwarzwald macht. Das Kind einer vorläufig aufgenommenen Person dürfte am Ausflug nicht teilnehmen. «Sie treffen mit einem generellen Reiseverbot also ganz viele Menschen, die sie gar nicht meinen können.»

Die bürgerliche Mehrheit von SVP, FDP, CVP und BDP liess sich davon nicht beeindrucken. Der Aargauer SVP-Nationalrat Andreas Glarner warf Sommaruga eine «humanitätsduselnde Haltung» vor, welche den Gemeinden Millionenkosten verursache.

Auch für Fraktionskollegin Flückiger geht die Rechnung nicht auf: Es müsse doch klar sein, dass wer als Flüchtling anerkannt worden sei, weil er in seiner Heimat an Leib und Leben bedroht ist, eben diese Heimat nicht mehr betritt. «Ansonsten stellt sich unweigerlich die Frage, wieso die Person nicht ganz zurückgeht, wenn die Gefahr eben gar keine Gefahr mehr ist.» Hier brauche es klare Regeln. Wer sich dagegenstelle, unterstütze indirekt Missbrauch. Der Vollzug sei zwar eine Herausforderung, «aber der Bundesrat soll hier nicht einfach wegschauen dürfen», betonte Flückiger, «nicht zuletzt aus Gründen der Fairness den wirklich Bedrohten gegenüber». Die drei Vorstösse gehen nun an den Ständerat.