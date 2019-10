Auch Politiker haben Anspruch auf Privatsphäre. Was ich verdiene, geht niemanden etwas an.

Auch Hannes Germann haben die Konsequenzen der Nicht-Offenlegung «nicht gejuckt». Es gehe nicht jedermann auf der Welt etwas an, was er verdiene. «Ausgerechnet die Schweizer Delegation, welche die Korruption im Parlament des Europarats an vorderster Front bekämpft hat, wird wegen des Milizsystems am stärksten bestraft von den neuen Regeln», sagt er. Germann stellt sein Mandat im Parlament des Europarats zur Verfügung. Auch er kann mit Rytz’ Vorstoss nichts anfangen. «Das würde Leute, die im Berufsleben stehen, abschrecken», sagt er.