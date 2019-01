120 Personen, die völkerrechtlichen Schutz geniessen, reisen ans Weltwirtschaftsforum nach Davos. Deren Anzahl ist für den Verbund von Polizei und Armee relevant. Die Sicherheit während des Weltwirtschaftsforums sei eine nationale Aufgabe. Ob der amerikanische Präsident komme oder nicht, spiele dabei keine Rolle, sagte der Bündner Polizeikommandant Walter Schlegel am Montag an der Medienkonferenz der Sicherheitskräfte in Davos.

Trump, der das WEF letztes Jahr besuchte, und seine Entourage verzichten wegen der immer noch andauernden Haushaltsblockade ("Shutdown") auf den Besuch in Davos. Abgesagt haben ihre Teilnahme am WEF auch die britische Premierministerin Theresa May und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.

Diese Staatschefs haben zu- oder abgesagt: