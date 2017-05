Wer sich als Politiker in der Schweiz unbeliebt machen will, fordert ein Berufsparlament. Das musste zuletzt der frühere SP-Nationalrat Hans Widmer erfahren. In einer parlamentarischen Initiative verlangte der Luzerner die Abschaffung des Milizsystems. Der Vorstoss wurde im Jahr 2011 hochkant abgelehnt – wie immer, wenn es um die Frage geht, ob mehr Professionalität ins Bundeshaus gehört.

Nur ein Milizparlamentarier bewege sich unter seinesgleichen und spüre so die Sorgen der Bürger, warnen Politiker aus allen Lagern dann jeweils. Die Rede ist auch von praxistauglicher Politik.

Der Milizcharakter des nationalen Parlaments gehört zu den Eigenheiten der Schweiz. Wohl in keinem anderen Land sind die Politiker so stolz darauf, dass

sie einem Amateurgeschäft nachgehen. Zumindest auf dem Papier mag das zutreffen. Denn in der Realität gleicht ein Mandat als Ständerätin oder als Nationalrat längst einem hauptamtlichen Job.