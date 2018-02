David Eray ist Regierungspräsident des Kantons Jura, doch er residiert in einem unscheinbaren Altstadthaus. In Delsberg wird jeder Franken zweimal umgedreht. Der 45-Jährige empfängt in einem kleinen Büro und legt seine Postauto-Akten auf den Tisch.

Er ist einer der wenigen kantonalen Verkehrsdirektoren, die schon gegen die hohen Rechnungen des staatlichen Busunternehmens vorgegangen waren, bevor der Post-Skandal publik wurde. Er kann belegen, wie die Tochterfirma der Post ihre Vormachtstellung ausnutzte.

Eray zieht eine Offerte hervor, die er im April 2017 von Postauto erhalten hat. Das Unternehmen verlangte darin pro Liter Diesel Fr. 1.70, obwohl lokale öV-Firmen nur Fr. 1.40 verrechneten. Erst als die jurassische Regierung mitteilte, die Konzession für den Betrieb der Buslinien künftig auszuschreiben, habe das Unternehmen eingelenkt: Postauto senkte den Literpreis um 30 Rappen und habe von einem «Fehler in der Offerte» gesprochen, sagt Eray.