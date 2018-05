Die Lohnunterschiede sind nicht gewollt, aber es mangelt an der Sensibilität für das Thema. Die Mobiliar hat aufgrund der ersten Lohnanalyse die zu tiefen Frauensaläre angehoben. Zwei, drei Jahre lang wurde ein Teil der Lohnerhöhungen für diese strukturellen Anpassungen verwendet. Mittlerweile liegt der unerklärbare Lohnunterschied unter 2 Prozent.

Die Lohnanalyse als solche sei keine aufwendige Sache, sagt Bourquenoud: «Es genügt ein Knopfdruck.» Die eigentliche Analyse ist jedoch nur ein kleines Puzzleteil. «Aufwendig ist es, einen ganzen Prozess zur Lohngleichheit zu verankern», sagt Bourquenoud. Dazu gehört die Definition aller Funktionen mit den notwendigen Anforderungen und Kompetenzen. Der Vorteil der Mobiliar sei, dass das Unternehmen klare Lohnstrukturen mit Lohnbändern habe: «Das hilft, um Ungleichheiten zu verhindern – auch zwischen den Männern notabene», so Bourquenoud.

Mehr Objektivität

Das Unternehmen macht die Analyse jährlich. Und es testet auch neue Instrumente. Dieses Jahr wendete die Mobiliar zum ersten Mal einen Algorithmus an, um die Lohnerhöhungen auf die Mitarbeiter zu verteilen. Das letzte Wort hatte zwar der Vorgesetzte — doch in 75 Prozent der Fälle nahm er den Lohnvorschlag des Computers an.

Der Algorithmus basiert auf einer Leistungsbeurteilung durch den Chef und auf Vergleichen mit Löhnen anderer Versicherungsfirmen. Zudem floss in die Berechnung ein, ob der Mitarbeiter mehr oder weniger verdiente als der Median in seinem Lohnband. Bei der Zuteilung der Gehaltserhöhungen lag so der Unterschied zwischen Mann und Frau noch bei 0,05 Prozent. Bourquenoud ist überzeugt, dass der Algorithmus zu objektiveren Löhnen führt. Und dass die Ungleichheiten nur korrigiert werden können, wenn bei den Lohnrunden die Unterschiede nicht grösser werden.

Bourquenoud hegt Sympathien für den Vorschlag des Bundesrates zu gesetzlichen Lohnanalysen. Dies, obwohl sie grundsätzlich gegen die Einmischung der Administration in die Unternehmensführung ist. Sie selbst ist allerdings bereits einen Schritt weiter. Sie beschäftigt die Frage, weshalb Frauen oft in tieferen Funktionen arbeiten, obschon sie die bessere Ausbildung haben als Männer. «Das ist ein strukturelles Problem», sagt Bourquenoud, «wir müssen den Frauen helfen, damit sie mehr Führungsverantwortung übernehmen.» Die Lohngleichheit ist deshalb nur ein Aspekt in der Frauenförderung bei der Mobiliar. Dazu gehört auch die Erhöhung des Frauenanteils im Kader – oder die Förderung von Teilzeitarbeit bei Männern. «Gleichberechtigung gehört zu unserer Firmenkultur», sagt Bourquenoud.