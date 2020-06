Sind wir am Anfang einer zweiten Welle? Experten sind uneins

Andreas Cerny ist Spezialarzt für Innere Medizin und Infektiologie, Professor der Uni Bern und Epidemiologe fürs Tessin. Er war via Videotelefonie zugeschaltet zur Sendung «TalkTäglich» am Montagabend auf den Regionalsendern von CH Media. Seine Aussage war äusserst präzise: «Wir sind ganz klar am Anfang einer zweiten Welle.»

In einem Club in Zürich und in einer Bar in Spreitenbach kam es zu Ansteckungen, bei denen eine einzelne Person ohne klare Symptome gleich mehrere andere angesteckt hatte. Für Andreas Cerny ist klar: «Die Lage ist ernst. Genau so ging es anfangs März im Tessin los.»

Josef Widler, Präsident der Zürcher Ärztegesellschaft, war live im Studio und widersprach: «Nein, die zweite Welle ist nicht da. Wir haben auch keine Krise. Wir haben eine neue Lage, die wir beurteilen müssen.» Anders als bei der ersten Welle sei es nun im Laufe einer Woche gelungen, die Ansteckungen zurückzuverfolgen und alle betroffenen Personen zu isolieren.

«Die Leute sind fahrlässig geworden»

Ruth Humbel, Aargauer CVP-Nationalrätin und Präsdentin der Gesundheitskommission des Nationalrats, blieb diplomatisch: «Die Leute sind fahrlässig geworden. Der Bundesrat hat ja immer an die Eigenverantwortung appelliert. Offenbar funktionieren die Schutzkonzepte aber nicht, sonst müsste es ja möglich sein, die Ansteckungen korrekt zurückzuverfolgen.»