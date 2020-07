Sieben Teilnehmer von Jugendlager in Graubünden positiv getestet

(gb.) Die Contact-Tracer in Graubünden sind seit Montag speziell gefordert: Dem Kanton wurde ein Ansteckungsfall in einem Jugendlager gemeldet, wie er am Donnerstag mitteilte. Am Lager nahmen 100 Jugendliche und Betreuer teil, 80 davon aus dem Kanton Graubünden.

Wie der Mitteilung weiter zu entnehmen ist, wurden sieben Personen positiv getestet. Da einige Teilnehmer des Lagers in ein anderes Lager weiterzogen, wurden weitere rund 30 Jugendliche in Quarantäne gesetzt und das Lager abgebrochen. Insgesamt befinden sich im Kanton nun knapp 200 Personen in Quarantäne und 14 Personen in Isolation.

(Update folgt...)