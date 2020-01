«Sie hat mir leid getan»: Warum Thomas Burgherr geholfen hat, Schulden einer jungen Mutter zu bezahlen

Persönlich habe er Nina bislang nicht getroffen. Sie hätten jedoch abgemacht, gemeinsam mit der Familie einen Ausflug mit den Kindern zu unternehmen. «Das werden wir bestimmt tun», sagt Burgherr. Ab und zu erkundige er sich bei Nina per Mail, wie es ihr gehe. Und er freue sich, dass sie inzwischen weniger bedrückt wirke. «Man merkt ihr an, dass ihre Sorgen kleiner geworden sind. Das ist schön.»

Wenig später habe sich Nina bei ihm und seiner Frau gemeldet, um sich zu bedanken. «Wir haben uns dann mit ihr verabredet und uns in einem Restaurant in Appenzell getroffen. Auf Anhieb hatten wir das Gefühl, dass wir das Geld gut investiert haben», erzählt der Mann. Sie hätten Nina als willensstarke und aufrichtige Person kennengelernt.

Im Laufe des Gesprächs stellte sich dann aber heraus, dass man sich nicht ganz so fremd war. Der Spender hatte seine Töffausrüstung im Geschäft gekauft, in dem Nina ihre Lehre zur Motorradmechanikerin absolviert. Deshalb ist das Paar auch überzeugt, dass man sich wiedersehen werde. Spätestens, wenn beim Töff der Service fällig sei.

Geld, Wolle und ein Strickkurs

Eine Frau, die im Ausserrhodischen einen Wollladen führt – auch sie möchte anonym bleiben–, bezahlte für Nina Krankenkassenrechnungen von rund 2500 Franken. «Ihre Geschichte bestürzte mich. Ich fand es schlimm, dass jemand, der so jung ist, all das erleben muss. Dass so etwas in der Schweiz passieren kann, hätte ich nie gedacht.» Als Nina von der Krankenkasse einige Wochen später 130 Franken zurückerstattet bekam, habe sich die 26-Jährige gemeldet und das Geld zurückgeben wollen. Doch sie habe ihr gesagt, sie dürfe das Geld behalten und sich etwas Schönes kaufen, erzählt die 66-Jährige.



Nina sei daraufhin bei ihr im Laden vorbeigekommen, um sich zu bedanken.