Auch das Flussbett der Maira, das ebenfalls allfälliges neues Murgangmaterial aufnehmen soll, ist praktisch ausgeräumt, wie die Gemeinde Bregaglia, zu der Bondo gehört, am Dienstag mitteilte. Seit dem letzten grossen Murgang vom 31. August wurden bereits 360'000 Kubikmeter Steine, Schutt und Sand ausgehoben und westlich von Bondo deponiert. Das entspricht einem Volumen von 360 Einfamilienhäusern.

Seit Anfang Oktober arbeiteten die Räumungsmannschaften in zwei Schichten. Der Nachtbetrieb belastete die Gegend mit erheblichen Emissionen von Baulärm und Flutlicht. Aufgrund der gemachten Fortschritte wird der Zweischichtbetrieb am Mittwoch aufgehoben. Weiterhin wird aber an sieben Tagen pro Woche gearbeitet.

Die Bewohner kehren nach Bondo zurück: