bfu kritisiert voreiligen Parlamentsentscheid

Bei der Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu) ist man über das Ja von National- und Ständerat indes nicht erfreut. «Man kann derzeit noch nicht sagen, welche Auswirkungen der Entscheid auf die Verkehrssicherheit haben wird», erklärt Marc Bächler, Mediensprecher beim bfu auf Anfrage.

Um diese Fragen zu klären, führt die bfu eine wissenschaftliche Studie zum Thema durch. Bereits in der Vernehmlassung der Vorlage hatte die bfu Zweifel an der Relevanz von medizinischen Kontrollen geäussert. «Es ist schade, dass das Parlament die Veröffentlichung der Studie nicht abgewartet hat», so Bächler.

Dem National- und Ständerat sei bekannt, dass sich eine solche in Arbeit befände. Ohne wissenschaftliche Erhebung kann die bfu daher derzeit nicht sagen, ob sie eine Heraufsetzung der Alterslimite für medizinische Kontrollen befürworte oder nicht.