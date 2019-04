Der Fahrer verlor bei einer Linkskurve auf der Hauptstrasse in Richtung Langenbruck BL die Beherrschung über sein Fahrzeug und prallte in eine Mauer. Das Fahrzeug wurde darauf in die gegenüberliegende Leitplanke geschleudert und kam in der Fahrbahnmitte zum Stillstand.

Der Lenker wurde leicht verletzt. Bei ihm wurde ein Alkoholblutwert von 0,9 mg/l festgestellt.