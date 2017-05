Endlose Wartezeiten, fehlende Betten, Notstand in der Notaufnahme? Es sind Schlagzeilen, die in Grossbritannien niemanden überraschen. Das Gesundheitssystem auf der Insel ist chronisch überlastet. Als jüngst bekannt wurde, dass mehrere Spitäler schlicht nicht mehr in der Lage sind, die Versorgung zu garantieren, sprachen selbst Politiker von der schlimmsten Situation in den Spitälern seit Jahren.

Und jetzt auch noch das: Hackern ist es gelungen, per E-Mail einen Trojaner namens «Wanna Cry» auf weltweit Zehntausenden Rechnern zu installieren. Auf den Bildschirmen war zu lesen, das System sei gesperrt und werde erst nach Zahlung eines Lösegelds wieder freigeschaltet. Besonders betroffen von der Attacke sind Spitäler in Grossbritannien. In rund einem Fünftel der Institutionen des nationalen Gesundheitsdienstes NHS ist der Betrieb seit Freitagabend behindert. Mediziner kamen nicht mehr an Patientenakten, Operationen und Untersuchungen mussten verschoben werden.

Sicherheitslücken im Netzwerk

Allen Wehklagen zum Trotz ist das Gesundheitssystem in der Schweiz nicht nur weniger am Anschlag. Laut dem Spitalverband H+ blieben die hiesigen Kliniken auch von «Wanna Cry» verschont. Doch Fachleute sind sich einig: Das Risiko entsprechender Attacken ist hierzulande ebenfalls hoch. In der nationalen Cyber-Risiko-Strategie wird das Gesundheitswesen denn auch als kritische Infrastruktur benannt. Heute ist der Schaden bei Attacken auf Computer zwar meist abstrakt. Nun aber könnte dieser physisch spürbar werden. Gerade in der Medizintechnik gehe es um «Leben und Tod», schreibt die Meldestelle für Internetsicherheit (Melani) des Bundes in einem Lagebericht.

Dabei ist klassische Hacker-Software, die etwa Dateien verschlüsselt, nur ein Teil der Problematik. Denn immer mehr Geräte in Spitälern sind über eingebaute Chips mit dem Internet verbunden. Tomografien oder Narkosegeräte sind an Netzwerke angeschlossen. Und selbst Spritzenpumpen sind längst online. Patienten bekommen damit Medikamente intravenös verabreicht. Wer die Dosis ändern will, muss ein Passwort eingeben.