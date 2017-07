Noch ist die Lage an der Südgrenze ruhig. Registrierten die Tessiner Grenzwächter im Monat Mai 1247 Migranten, waren es im Juni bisher rund 1000 Flüchtlinge. Viel weniger als im Rekordjahr 2015, als übers gesamte Jahr gerechnet fast 40'000 Personen in der Schweiz ein Asylgesuch stellten. Damals zeigte sich aber auch: Die Zahl der illegalen Grenzübertritte kann innert Tagen in die Höhe schnellen. Der Grossteil der Migranten kam in den Sommermonaten über die Grenze – also just während der Ferienzeit, wenn die kantonalen Polizeikorps an vielen Veranstaltungen gefordert sind und ihr Personal gerne auch selber mal Ferien macht. «Die Situation an der Grenze kann sich rasch und überraschend ändern», warnt der Tessiner Staatsrat Norman Gobbi.

Die kantonalen Polizeikorps bereiten sich deshalb darauf vor, ihre Kollegen in den Grenzregionen insbesondere im Tessin, aber auch in Graubünden und im Wallis zu unterstützen.

Dass auch in diesem Sommer bald mit einem Anstieg der irregulären Grenzübertritte gerechnet werden muss, zeigt ein Blick nach Italien: Seit Anfang Jahr haben deutlich mehr Migranten den Weg übers Mittelmeer gefunden als noch im Vorjahr. Über 73'000 Flüchtlinge landeten bereits an der Küste, 14 Prozent mehr als 2016. Allein am vergangenen Mittwoch befanden sich rund 8000 Personen auf einem Boot im Mittelmeer.