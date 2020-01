Schweizer kompensieren soviel Treibhausgase wie nie zuvor

(wap) 2019 haben die Schweizer fast doppelt soviel CO 2 -Emmissionen wie im Vorjahr kompensiert. Darauf deutet eine Auswertung von myclimate hin: Die Kompensationsmassnahmen, welche über die Stiftung verbucht wurden, stiegen um 177 Prozent, wie myclimate am Donnerstag bekanntgab. Der Trend zeige sich sowohl auf ihrer eigenen Seite als auch bei Partnerseiten wie den Fluggesellschaften Swiss und Lufthansa.

«Wir sehen, dass das Thema Klimaschutz die Menschen nicht nur auf die Strasse bringt, sondern bei vielen auch den Wunsch nach konkretem Handeln auslöst», kommentierte Geschäftsführer Stephen Neff laut Mitteilung.

Im vergangenen Jahr belief sich der Umsatz auf 4,5 Millionen Euro. Insgesamt kompensierten die Konsumentinnen und Konsumenten Emissionen in der Höhe von 175'000 Tonnen CO 2 . Zum Vergleich: Eine Autofahrt von Zürich nach Bern verursacht Emissionen von rund 15 kg CO 2.

Am meisten Kompensationen gab es bei Flugreisen: Rund 55 Prozent des Umsatz stammen daraus. Lediglich 7,5 Prozent sind Kompensationen für Autofahrten. Der überwiegende Anteil des Geldes kommt aus der Schweiz, insgesamt gingen Spenden und Kompensationen aus 96 Ländern ein.