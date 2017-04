Die Einsatzzentrale Luftverteidigung (EZ LUV) der Schweizer Luftwaffe erhielt am Sonntagmorgen um 10.20 Uhr von den italienischen Kollegen Meldung über einen Businessjet, der ohne Funkverbindung den Luftraum über Südtirol passierte. Das Flugzeug war von Beirut nach Paris unterwegs.

Die Luftwaffe löste daraufhin eine sogenannte «Hot Mission» aus, wie es in einer Medienmitteilung vom Montag heisst. Vom Luftwaffenstützpunkt Payerne startete eine F/A-18, um dem Sachverhalt auf den Grund zu gehen. Da der Pilot des Bussinessfliegers zunächst nicht auf Funkaufrufe reagierte, alarmeirte die Schweiz auch die deutsche und franzsösiche Luftwaffe. In Frankreich herrschte am Wahlsonntag höchste Sicherheitswarnstufe.