Während in der Schweiz die politische Debatte aufgeflammt ist, wie mit IS-Kämpfern aus Syrien umzugehen ist, hat gestern vor dem Militärgericht in Bellinzona ein Prozess unter genau umgekehrten Vorzeichen begonnen. Es geht um einen ehemaligen Schweizer Unteroffizier, der in Syrien als Christ gegen den Islamischen Staat (IS) kämpfte. Johan Cosar muss sich vor einem eindrücklichen, siebenköpfigen Militärtribunal wegen Schwächung der Wehrkraft verantworten, weil er in Syrien für den Syriac Military Council (SMC) im Einsatz war, welche christliche Dörfer verteidigte. Ebenfalls vor Gericht steht sein in Genf wohnhafter Cousin, der beschuldigt wird, in der Schweiz über Social Media Kämpfer für den SMC rekrutiert zu haben.

Cosar ist Assyrer und spricht Aramäisch. Seine Familie lebt seit drei Generationen in der Schweiz. Er selbst ist in Locarno aufgewachsen und wird nächsten Monat 37 Jahre alt. Dutzende von Verwandten und Freunden begleiteten ihn gestern Vormittag zum Bundesstrafgericht, in dessen Verhandlungssaal das Militärgericht tagt. Aus ihrer Haltung machten die Begleiter keinen Hehl. «Gegen den IS zu kämpfen, kann kein Verbrechen sein», stand auf zahlreichen Zetteln, die sie vor dem Gerichtsgebäude in die Höhe hielten. Cosar selbst erschien vornehm gekleidet, in hellem Jacket und frisch frisiert – ein extremer Kontrast zu den Bildern aus seinen Fronzeiten zwischen 2013 und 2015. Auffällig vor allem seine grauen, fast schon weissen Haare - der Krieg in Syrien hat Spuren hinterlassen.