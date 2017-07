Die Nationalhymne ist ein Symbol eines Landes. Sie verbindet die Menschen, die in diesem Land leben. Sie bedeutet Tradition. Den Liedtext des Schweizerpsalms auszutauschen ist ein Bruch mit der Tradition und mit unserer Geschichte. Mit dem neuen Liedtext will die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft (SGG) eine zeitgemässe Hymne. Der Zeitgeist ändert sich aber oft und rasch. Wer weiss, ob die neuen Strophen in ein paar Jahrzehnten schon wieder überholt sind.

Der Schweizerpsalm ist älter als der Bundesstaat Schweiz. Schon damals so populär wie «Rufst du, mein Vaterland», unsere alte Nationalhymne. Sie wurde zur gleichen Melodie gesungen wie die britische Hymne, und so wechselte die Schweiz 1961 auf den Schweizerpsalm. Man wollte etwas Eigenes und Unverwechselbares. Offiziell zur Nationalhymne erklärt wurde der Schweizerpsalm übrigens erst 1981 und ist somit gleich alt wie ich. Jetzt wieder an der Hymne herumzuschrauben, ist unnötig!