Rund 1600 Kinder besuchten im Kanton Basel-Stadt am Morgen zum ersten Mal die Primarschule besucht. Insgesamt rückten 16'122 Kinder und Jugendliche in die Schulhäuser ein. Wegen der Umstellung auf das neue Schulsystem gab es bei den fünf Gymnasien keine neuen Klassen. Dafür starteten erstmals die dritten Klassen der neuen Sekundarschule.

Im Kanton Basel-Landschaft traten 2719 ABC-Schützen an. Insgesamt gingen über 28'000 Kinder und Jugendliche in die Primarschule oder die Sekundarstufe. Daneben gingen in den beiden Appenzell, Bern, Freiburg, Glarus, Neuenburg, St. Gallen, Schaffhausen und Thurgau die Schultore wieder auf.

Der Kanton Zürich, dessen Schuljahr in einer Woche beginnt, meldete, er habe genug Klassenlehrerinnen und -lehrer gefunden. Praktisch alle Stellen an der Volksschule seien besetzt. Weil die Zahl der Kindergärtler stark stieg, war demnach vor allem die Suche nach Kindergartenpersonal anspruchsvoll.

Nächster Schub in einer Woche

Kommende Woche nehmen neben Zürich die neun Kantone Graubünden, Luzern, Nid- und Obwalden, Schwyz, Uri, Waadt, Jura und Zug sowie das Fürstentum Liechtenstein den Schulbetrieb wieder auf. Freiburg wartet bis am 24. August.

Bis am 28. August in den Ferien bleiben dürfen die Schulkinder in Genf, im Tessin sowie die Gymnasiastinnen und Gymnasiasten in Nidwalden und Freiburg. Praktisch überall werden steigende Schülerzahlen erwartet.