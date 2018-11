Die direkte Demokratie ist eine schöne Sache. Man darf über alles und jedes abstimmen, sofern die nötigen 100'000 Unterschriften für eine Volksinitiative zusammen kommen. Eine besonders ausgefallene Vorlage kommt am 25. November zur Abstimmung: Die Hornkuh-Initiative. Sie will Bauern mit Subventionen belohnen, wenn sie Kühe (und Ziegen!) mit Hörnern halten.

Armin Capaul, ein Bergbauer aus dem Südjura, hat es tatsächlich geschafft, zu diesem Thema eine Volksinitiative zu stemmen. Grosse Wellen hat das Anliegen aber nicht geworfen. Das zeigte sich auch bei der Abstimmungs-«Arena» am Freitag. An der Diskussion nahmen überwiegend No-Names teil. In der 25-jährigen Geschichte der Sendung dürfte es dies kaum je gegeben haben.

Der abtretende Landwirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann immerhin engagiert sich für das Nein. In seiner letzten «Arena» konfrontierte ihn Moderator Mario Grossniklaus gleich zu Beginn mit touristischen Werbebildern von gehörnten Kühen – obwohl nur noch zehn Prozent der Kühe in der Schweiz Hörner haben. Und er zeigte ein ziemlich gruseliges Video, das zeigte, wie einem Kalb die Hornanlage ausgebrannt wird.

«Das lässt mich nicht kalt», sagte Schneider-Ammann und verwies auf seine Herkunft als Sohn eines Tierarztes. Die Technologie aber sei in den letzten Jahren aber nicht schlechter geworden. Ohnehin müsse der Bund das Tierwohl als Ganzes im Auge behalten, und das sei ohne Hörner besser gewährleistet. Die Tierpsychologin Tamara Fretz verwies hingegen auf die Selektion: «In der Natur haben Kühe mit Horn überlebt und über Kühe ohne Horn dominiert.»

Als Armin Capaul über verstümmelte Kühe klagte, packte Schneider-Ammann ihn bei den Hörnern: «Von Verstümmelung kann keine Rede sein!» Damit war die Richtung vorgegeben. Der Bundesrat gab sich angriffig, während der Initiant lange irritierend blass blieb. Mit seinem wilden Bart, der Wollkappe und dem vorsintflutlichen Wollpulli sah Capaul wie eine Klischeefigur seines Berufsstands aus. Wer davon einen kernigen Auftritt erhofft hatte, wurde jedoch enttäuscht.