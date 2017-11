Selbst in tieferen Lagen schneite es in der Nacht verbreitet kräftig: In Neuenhof, wo der Baregg-Tunnel der A1 liegt, oder der Flughafen Zürich mussten mussten mit jeweils 32 Zentimetern Neuschnee zurechtkommen, die in der Nacht gefallen waren. In Schwyz zum Beispiel wurden von Meteonews 35 Zentimeter Neuschnee gemessen, in Schaffhausen und in Unterterzen SG nur ein Zentimeter weniger.

Genau 106 Zentimeter Neuschnee mass die Messstation von Meteonews auf 2502 Metern über dem Meer auf dem Appenzeller Säntis, wie das Unternehmen am Montag in einer Mitteilung schreibt. Die weniger exponierte Messstation von SRF Meteo auf dem Säntis bekam dagegen weniger ab. Die Gesamtschneemenge betrage dort 73 Zentimeter, heisst es in einer Mitteilung vom Montagmorgen.

