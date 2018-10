Schwarze Schafe, Minarette oder Burkas: In den vergangenen Jahren provozierte die SVP auf ihren Plakaten gerne mit auffälligen und aussagekräftigen Sujets.

Ganz anders ziehen sie nun in den Abstimmungskampf um die Selbstbestimmungsinitiative: eine nachdenkliche junge Frau hält ein «Ja»-Schild in die Höhe, das Plakat ist in ein warmes Orange getaucht – statt der sonst typischen schwarz-weiss-rot-Farbgebung. Ein SVP-Logo sucht der Betrachter vergebens.